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Происшествия

Из пруда в Богословке достали тело мужчины

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В понедельник, 10 июня, из пруда в селе Богословка Пензенского района извлекли тело мужчины.

Человек, заметивший его в воде, позвонил по телефону 112. Из центра обработки экстренных вызовов сообщение передали в пожарно-спасательный центр.

«Спасатели на лодке подошли к телу и с помощью багра и веревки транспортировали его к берегу, где передали представителям полиции», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

27 мая в Кузнецком районе, в пруду между селами Никольским и Поселки, утонула 14-летняя школьница из Кузнецка. Она пришла на берег с подругой и двумя юношами 17 и 19 лет. Компания надула матрас и поплыла на нем. «Неожиданно девочки потеряли равновесие и соскользнули с матраса. Одна подплыла к матрасу и добралась до берега, а вторая решила сама доплыть до берега, но быстро ушла под воду. Попытки молодого человека спасти ее не удались. Нашли ее в 20 метрах от берега на глубине 2,5 метра», - рассказала уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

Официально купальный сезон в Пензенской области стартовал 1 июня. Со списком официальных пляжей можно ознакомиться здесь.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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