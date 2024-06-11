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Происшествия

В Богословке утонул 24-летний житель Пензенского района

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В Следственном управлении регионального СКР рассказали подробности трагедии на воде, случившейся в селе Богословка Пензенского района.

10 июня местная жительница обнаружила в пруду тело мужчины и обратилась в правоохранительные органы. На место прибыли спасатели, которые подплыли к трупу на лодке и с помощью багра и веревки транспортировали его к берегу, где передали представителям полиции.

Как оказалось, это был 24-летний житель Пензенского района, он не появлялся дома с 8-го числа. По факту смерти человека организована доследственная проверка.

«Проведен осмотр места происшествия, видимых телесных повреждений на погибшем не зафиксировано. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства смерти мужчины. После проверки будет принято процессуальное решение.

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