В Лопатинском районе в ДТП погиб водитель ГАЗа

В Лопатинском районе опрокинулся автомобиль ГАЗ-2110. Авария случилась около 19:00 понедельника, 10 июня, на 23-м километре дороги Лопатино - Даниловка - Чунаки.
За рулем ГАЗа был мужчина 1956 года рождения. Полученные им в ДТП травмы оказались несовместимы с жизнью.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в Госавтоинспекции по Пензенской области.
Ранее стало известно о смертельном ДТП в селе Кижеватово Бессоновского района.
10 июня около 23:30 42-летний водитель автомобиля ГАЗ сбил 39-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте.