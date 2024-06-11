В Лопатинском районе в ДТП погиб водитель ГАЗа

11.06.2024 | 10:03

В Лопатинском районе опрокинулся автомобиль ГАЗ-2110. Авария случилась около 19:00 понедельника, 10 июня, на 23-м километре дороги Лопатино - Даниловка - Чунаки.

За рулем ГАЗа был мужчина 1956 года рождения. Полученные им в ДТП травмы оказались несовместимы с жизнью.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в Госавтоинспекции по Пензенской области.

Ранее стало известно о смертельном ДТП в селе Кижеватово Бессоновского района.

10 июня около 23:30 42-летний водитель автомобиля ГАЗ сбил 39-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте.