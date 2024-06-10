В Ахунах скутерист погиб в ДТП с груженым длинномером

10.06.2024 | 13:03

В понедельник, 10 июня, в Ахунах в ДТП погиб водитель скутера. Кадры с последствиями аварии появились в Сети.

«Перед поворотом на Заречный», - уточнил автор ролика, указав время 11:50.

На видео запечатлен автомобиль с прицепом, груженным бетонными блоками, позади него на дороге лежит скутер, а рядом с ним тело, накрытое простыней.

На место прибыли машина реанимации и сотрудники Госавтоинспекции.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Ранее на улице Тухачевского в Пензе погиб молодой водитель мотоцикла Suzuki. В столкновении с «Ладой-Калиной» он получил травмы, от которых скончался в машине скорой помощи.