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Происшествия

В Ахунах скутерист погиб в ДТП с груженым длинномером

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В понедельник, 10 июня, в Ахунах в ДТП погиб водитель скутера. Кадры с последствиями аварии появились в Сети.

«Перед поворотом на Заречный», - уточнил автор ролика, указав время 11:50.

В Ахунах скутерист погиб в ДТП с груженым длинномером

На видео запечатлен автомобиль с прицепом, груженным бетонными блоками, позади него на дороге лежит скутер, а рядом с ним тело, накрытое простыней.

На место прибыли машина реанимации и сотрудники Госавтоинспекции.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Ранее на улице Тухачевского в Пензе погиб молодой водитель мотоцикла Suzuki. В столкновении с «Ладой-Калиной» он получил травмы, от которых скончался в машине скорой помощи.

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Источник — видео и фото группы «Сова Пенза авто»
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