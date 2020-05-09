Происшествия

В Пензе автолюбительница пострадала в ДТП на трассе М5

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В субботу, 9 мая, на участке федеральной автодороги М5 «Урал», проходящем через окраину Пензы, произошло серьезное ДТП.

Видеофиксацию последствий выложил в группе социальной сети «ВКонтакте» проезжавший мимо очевидец.

На кадрах видно стоящую поперек полосы движения темную машину, получившую сильные механические повреждения. На обочине лежит женщина, пытаясь подняться. Неподалеку стоит еще один автомобиль - по-видимому, ехавшие в нем люди стремились оказать помощь.

В региональном управлении ГИБДД раскрыли подробности случившегося.

«По предварительным данным, в 9:35 на 631-м километре ФАД «Урал» женщина 1986 года рождения, управлявшая автомобилем Kia Ceed, допустила наезд на препятствие. Она получила телесные повреждения и была доставлена в больницу», - рассказали в отделении пропаганды ведомства.

По факту ДТП проводится проверка. Специалистам предстоит выяснить причины и обстоятельства аварии.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

теперь ее на разборку сдаст. нет у нее больше тачки. и надо еще самой выжить.

Гость||

препятствие виновато,не там стояло

Гость||

Обезьяна.

Гость||

Кто его знает как.Превышение скорости,мокрая трасса ,аквапланирование и вылет,а может просто сморило.

Гость||

позвоночник поди переломала,теперь в каляске всю жизнь

Гость||

Гость писал(a):

аквапланировани
Аквапланирование выдумано для дурачков

Гость||

Может крылья выпускала,кнопка заклинила?

Гость||

Гость писал(a):

а может просто сморило.
с похмела

Гость||

Почему-то я не удивлён комментариями.

Имя: Гость
Комментарий:

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