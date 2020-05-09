В Пензе автолюбительница пострадала в ДТП на трассе М5

09.05.2020 | 12:00

В субботу, 9 мая, на участке федеральной автодороги М5 «Урал», проходящем через окраину Пензы, произошло серьезное ДТП.

Видеофиксацию последствий выложил в группе социальной сети «ВКонтакте» проезжавший мимо очевидец.

На кадрах видно стоящую поперек полосы движения темную машину, получившую сильные механические повреждения. На обочине лежит женщина, пытаясь подняться. Неподалеку стоит еще один автомобиль - по-видимому, ехавшие в нем люди стремились оказать помощь.

В региональном управлении ГИБДД раскрыли подробности случившегося.

«По предварительным данным, в 9:35 на 631-м километре ФАД «Урал» женщина 1986 года рождения, управлявшая автомобилем Kia Ceed, допустила наезд на препятствие. Она получила телесные повреждения и была доставлена в больницу», - рассказали в отделении пропаганды ведомства.

По факту ДТП проводится проверка. Специалистам предстоит выяснить причины и обстоятельства аварии.