В Пензе велосипедистка пострадала при столкновении с иномаркой

12.05.2020 | 19:35

Молодая женщина пострадала в результате аварии, произошедшей в Пензе вечером во вторник, 12 мая.

«В Маньчжурии сбили девушку с ребенком, ехали на велосипеде. Живы. Стоит скорая. Время 18:00», - сообщил один из очевидцев ДТП в пензенском сообществе автомобилистов в соцсети «Вконтакте».

Позднее представители пензенского управления ГИБДД уточнили информацию о случившемся. Оказалось, авария произошла в 17:25 на ул. Демьяна Бедного.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota - мужчина 1974 года рождения - допустил наезд на велосипедиста - женщину 1990 года рождения, которая в результате происшествия получила телесные повреждения», - пояснили в УГИБДД.

Насколько тяжело она пострадала, не сообщается. По факту ДТП проводится проверка.