Происшествия

В Пензе разыскивают 63-летнего Владимира Бычкова

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В Пензе разыскивают Владимира Алексеевича Бычкова. Вечером в понедельник, 11 мая, 63-летний мужчина вышел из дома и не вернулся.

По словам волонтеров регионального отделения отряда «Лиза Алерт», пропавший дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

Рост мужчины 170 см, телосложение xудощавое, глаза карие, волосы темно-русые, с проседью. Особая примета - седые усы.

Он одет в темную болоньевую куртку, темные спортивные штаны, темно-серую водолазку, черные шлепанцы и бейсболку такого же цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам: 112 или 8 (800) 700 54 52.

«Нужна помощь добровольцев», - подчеркнули представители «Лизы Алерт».

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Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость||

С 63 года-56-летний!

Гость||

Хоят бы написали в каком районе пропал.

Гость||

А где наш застенчивый комментатор пропал, который в Лизу Алерт тайно влюблённый?

Гость||

Гость писал(a):

Хоят бы написали в каком районе пропал.
зачем?

Главное детишки из лизы про себя в очередной раз напомнили.

Полиция найдет.

Гость||

Гость писал(a):

А где наш застенчивый комментатор пропал, который в Лизу Алерт тайно влюблённый?
Гость писал(a):
Главное детишки из лизы про себя в очередной раз напомнили.
ты дурачок? Сам себя комментируешь?

Гость||

Я дурачок, но это не запрещено!

Гость||

Гость писал(a):

Я дурачок, но это не запрещено!
у вас там кастинг ? Только дурачков в лизу набирают?

Гость||

А на главной новостной страничке в яндексе выставили фото однофамильца из Тихвина 1984 г.р. И фото, конечно, другое. Смешно, как работают журналисты

Имя: Гость
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