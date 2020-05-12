В Пензе разыскивают 63-летнего Владимира Бычкова

12.05.2020 | 08:25

В Пензе разыскивают Владимира Алексеевича Бычкова. Вечером в понедельник, 11 мая, 63-летний мужчина вышел из дома и не вернулся.

По словам волонтеров регионального отделения отряда «Лиза Алерт», пропавший дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

Рост мужчины 170 см, телосложение xудощавое, глаза карие, волосы темно-русые, с проседью. Особая примета - седые усы.

Он одет в темную болоньевую куртку, темные спортивные штаны, темно-серую водолазку, черные шлепанцы и бейсболку такого же цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам: 112 или 8 (800) 700 54 52.

«Нужна помощь добровольцев», - подчеркнули представители «Лизы Алерт».