Происшествия

Очевидцы сообщили о смертельном ДТП на трассе под Пензой

Печать

В соцсетях сообщили о трагическом ДТП, случившемся в Пензенской области во вторник, 12 мая. Фотографии с места аварии очевидцы опубликовали в городском сообществе автомобилистов во «ВКонтакте».

«Смертельное ДТП после Широкоиса», - написал один из участников группы и прикрепил к посту несколько фотографий. По его словам, снимки были сделаны в 6:00. Когда именно произошла авария, он не сообщил.

Другой очевидец уточнил, что авария случилась на границе между Мокшанским и Нижнеломовским районами.

На кадрах - раздавленный легковой автомобиль и фура с поврежденной кабиной, перегородившая проезжую часть. На обочине лежат накрытые тела.

Разобраться в обстоятельствах случившегося и выяснить, что стало его причиной, должны сотрудники ГИБДД. По факту ДТП начата проверка. Официальных комментариев от ведомства пока не поступало.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость||

Началось в колхозе утро!

Гость||

Очень жаль людей и их близких.

Гость||

На обочине лежат накрытые тела.

сколько тел накрыто?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте