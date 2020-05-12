Очевидцы сообщили о смертельном ДТП на трассе под Пензой

12.05.2020 | 08:04

В соцсетях сообщили о трагическом ДТП, случившемся в Пензенской области во вторник, 12 мая. Фотографии с места аварии очевидцы опубликовали в городском сообществе автомобилистов во «ВКонтакте».

«Смертельное ДТП после Широкоиса», - написал один из участников группы и прикрепил к посту несколько фотографий. По его словам, снимки были сделаны в 6:00. Когда именно произошла авария, он не сообщил.

Другой очевидец уточнил, что авария случилась на границе между Мокшанским и Нижнеломовским районами.

На кадрах - раздавленный легковой автомобиль и фура с поврежденной кабиной, перегородившая проезжую часть. На обочине лежат накрытые тела.

Разобраться в обстоятельствах случившегося и выяснить, что стало его причиной, должны сотрудники ГИБДД. По факту ДТП начата проверка. Официальных комментариев от ведомства пока не поступало.