Машина такси попала в аварию на Западной Поляне

22.04.2020 | 20:11

Вечером в среду, 22 апреля, в микрорайоне Западная Поляна в Пензе произошла авария. После 19:00 на пересечении улиц Мира и Ленинградской столкнулись два легковых автомобиля: Renault и Volkswagen с символикой службы такси Uber.

Видеозапись, на которой запечатлены последствия ДТП, один из очевидцев опубликовал в городском сообществе автолюбителей в Instagram. После столкновения машины выехали на тротуар.

На место происшествия выезжали сотрудники региональных управлений ГИБДД и МЧС, а также скорой помощи.

Представители УГИБДД уточнили, что авария произошла а 19:10. За рулем Renault Logan находился юноша 2001 года рождения, автомобилем Volkswagen Polo управлял мужчина в возрасте 40 лет.

«В результате пассажир «Рено» - девушка 2000 года рождения - была доставлена в медицинское учреждение», - добавили сотрудники ГИБДД.

По факту ДТП будет проведена проверка.