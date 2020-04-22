Происшествия

Машина такси попала в аварию на Западной Поляне

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Вечером в среду, 22 апреля, в микрорайоне Западная Поляна в Пензе произошла авария. После 19:00 на пересечении улиц Мира и Ленинградской столкнулись два легковых автомобиля: Renault и Volkswagen с символикой службы такси Uber.

Видеозапись, на которой запечатлены последствия ДТП, один из очевидцев опубликовал в городском сообществе автолюбителей в Instagram. После столкновения машины выехали на тротуар.

На место происшествия выезжали сотрудники региональных управлений ГИБДД и МЧС, а также скорой помощи.

Представители УГИБДД уточнили, что авария произошла а 19:10. За рулем Renault Logan находился юноша 2001 года рождения, автомобилем Volkswagen Polo управлял мужчина в возрасте 40 лет.

«В результате пассажир «Рено» - девушка 2000 года рождения - была доставлена в медицинское учреждение», - добавили сотрудники ГИБДД.

По факту ДТП будет проведена проверка.

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Источник — видео instagram.com/sova_penza_avto
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Гость||

Теперь за 30 руб колечат

Гость||

Точно надо как в Москве пропуска вводить. Совсем берега потеряли.

Имя: Гость
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