У пруда в селе Вирга нашли местного жителя, числившегося в розыске

В селе Вирга Нижнеломовского района нашли тело 73-летнего мужчины, которого разыскивали полиция и волонтеры.
Мужчина жил в Нижнем Ломове. 26 февраля он ушел из дома в неизвестном направлении, и с тех пор о нем не было никаких сведений.
В воскресенье, 19 апреля, в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что пенсионер найден погибшим.
«Сообщение о том, что обнаружено тело, поступило в 9:15. Его нашли на берегу пруда в 600 метрах от улицы Горявка села Вирга», - сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального УМВД России.
При первоначальном осмотре на трупе не было обнаружено следов, указывающих на насильственную смерть.
В обстоятельствах гибели пенсионера разбираются следователи.
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