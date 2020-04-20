У пруда в селе Вирга нашли местного жителя, числившегося в розыске

20.04.2020 | 17:11

В селе Вирга Нижнеломовского района нашли тело 73-летнего мужчины, которого разыскивали полиция и волонтеры.

Мужчина жил в Нижнем Ломове. 26 февраля он ушел из дома в неизвестном направлении, и с тех пор о нем не было никаких сведений.

В воскресенье, 19 апреля, в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что пенсионер найден погибшим.

«Сообщение о том, что обнаружено тело, поступило в 9:15. Его нашли на берегу пруда в 600 метрах от улицы Горявка села Вирга», - сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального УМВД России.

При первоначальном осмотре на трупе не было обнаружено следов, указывающих на насильственную смерть.

В обстоятельствах гибели пенсионера разбираются следователи.