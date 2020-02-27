В Пензенской области разыскивается 73-летний житель Нижнего Ломова Владимир Николаевич Голосов. В среду, 26 февраля, он ушел из дома в неизвестном направлении и пропал.
«В тот же день в дежурную часть местного отделения полиции поступило сообщение об исчезновении человека», - пояснили в пресс-службе регионального УМВД России.
Рост мужчины 184 сантиметра, телосложение среднее, волосы седые, короткие, глаза карие.
В день исчезновения на нем была зеленая куртка-пуховик, черные брюки, синий свитер, темная рубашка в полоску, черные ботинки, кожаная шапка-фуражка того же цвета.
«Дезориентирован, нуждается в медицинской помощи! Может находиться в Пензе и других районах области!» - уточнили волонтеры.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Владимира Голосова, просят позвонить по телефонам: 02, 112, 8(800)-700-54-52.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
детишки из лизы - фас!