27.02.2020 | 12:40

В Пензенской области разыскивается 73-летний житель Нижнего Ломова Владимир Николаевич Голосов. В среду, 26 февраля, он ушел из дома в неизвестном направлении и пропал.

«В тот же день в дежурную часть местного отделения полиции поступило сообщение об исчезновении человека», - пояснили в пресс-службе регионального УМВД России.

Рост мужчины 184 сантиметра, телосложение среднее, волосы седые, короткие, глаза карие.

В день исчезновения на нем была зеленая куртка-пуховик, черные брюки, синий свитер, темная рубашка в полоску, черные ботинки, кожаная шапка-фуражка того же цвета.

«Дезориентирован, нуждается в медицинской помощи! Может находиться в Пензе и других районах области!» - уточнили волонтеры.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Владимира Голосова, просят позвонить по телефонам: 02, 112, 8(800)-700-54-52.

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