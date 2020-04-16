Момент столкновения трех машин на ул. Измайлова в Пензе попал на видео

16.04.2020 | 15:50

В отделении пропаганды регионального УГИБДД прокомментировали серьезную аварию, которая произошла в среду, 15 апреля, на пересечении улиц Измайлова и Антонова в Пензе.

По предварительным данным, в 8:10 там столкнулись три транспортных средства: ВАЗ-2107 с 62-летним водителем, SsangYong Kyron, которым управлял 38-летний мужчина, и «Нива» с 64-летним автомобилистом за рулем.

Момент ДТП попал в объектив видеорегистратора. На кадрах запечатлен перекресток. Стоящие на нем автомобили начинают движение на разрешенный сигнал светофора. В следующий момент «семерка», двигающаяся по улице Измайлова, врезается в SsangYong, который едет по улице Антонова навстречу владельцу регистратора. От удара иномарку разворачивает, она задевает «Ниву».

«В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2107 получил телесные повреждения и был госпитализирован», - уточнили в отделении пропаганды.

По факту случившегося проводится проверка.