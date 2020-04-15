В ДТП на улице Измайлова с участием трех машин пострадал водитель

15.04.2020 | 19:20

Авария, произошедшая на улице Измайлова в час пик, привела к затруднению движения на данном участке дороги и нанесла вред здоровью одного из автовладельцев.

Около 8:00 здесь столкнулись сразу три транспортных средства: отечественные «Жигули» седьмой модели и «Нива», а также южнокорейский SsangYong.

«В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ-21074 получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД РФ по г. Пензе Юлия Филатова.

Другие участники ДТП не пострадали.

В региональном управлении ГИБДД статистика не утешает. Только за три месяца 2020 года в Пензе зарегистрировано 186 дорожных происшествий, в которых 5 человек погибли и 251 получил травмы различной степени тяжести.

«Во многих случаях сопутствующим нарушением правил дорожного движения является превышение скорости. Напоминаем, что при выборе скорости необходимо учитывать интенсивность движения, метеорологические условия и дорожную обстановку, так как она меняется ежедневно», - предупредила Юлия Филатова.

В четверг, 16 апреля, в ряде районов Пензенской области ожидаются мокрый снег и дождь.