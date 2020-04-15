В ДТП на улице Измайлова с участием трех машин пострадал водитель

Авария, произошедшая на улице Измайлова в час пик, привела к затруднению движения на данном участке дороги и нанесла вред здоровью одного из автовладельцев.
Около 8:00 здесь столкнулись сразу три транспортных средства: отечественные «Жигули» седьмой модели и «Нива», а также южнокорейский SsangYong.
«В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ-21074 получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД РФ по г. Пензе Юлия Филатова.
Другие участники ДТП не пострадали.
В региональном управлении ГИБДД статистика не утешает. Только за три месяца 2020 года в Пензе зарегистрировано 186 дорожных происшествий, в которых 5 человек погибли и 251 получил травмы различной степени тяжести.
«Во многих случаях сопутствующим нарушением правил дорожного движения является превышение скорости. Напоминаем, что при выборе скорости необходимо учитывать интенсивность движения, метеорологические условия и дорожную обстановку, так как она меняется ежедневно», - предупредила Юлия Филатова.
В четверг, 16 апреля, в ряде районов Пензенской области ожидаются мокрый снег и дождь.
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какой час пик,все же дома сидят?