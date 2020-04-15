На улице Кривозерье стоки из засоренной канализации залили участок

15.04.2020 | 20:10

Улица Кривозерье свое название оправдала: озера разной формы образовались на частной территории. Участок, где стоит дом № 112Б, залило жидкостью из городской сточной системы. Наталья Николаевна вернулась утром с работы и увидела свое жилье стоящим посреди глубокого водоема. Пробраться можно лишь через соседский участок.

Накануне вечером соседи увидели, как из колодца на огороде Натальи Николаевны полилась вода. Позвонили в горводоканал, ночью бригада ничего сделать не смогла, но уже с утра рабочие промывали сети.

Участок родовой - раньше на нем стояла изба бабушки Натальи Николаевны. В конце 80-х через Кривозерье провели ветку системы канализации от Тепличного до очистных сооружений. Она прошла по территории домов № 112а и соседнего 112Б, где установили один из колодцев. Из него и хлынул поток.

«Коллектор диаметром 500 миллиметров проходит по территории частного домовладения. Ликвидировали данный засор в 13:00, коллектор работает в штатном режиме. Засор - это в основном тряпки в большом количестве», - рассказал технический директор ООО «Горводоканал» Александр Наголюк.

Вода на участке скоро впитается в почву. Задача номер один для жильцов подтопленного дома - осушить и продезинфицировать подвал и здание. Никто знает, какую заразу мог выплеснуть городской коллектор.