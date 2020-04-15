Происшествия

На улице Кривозерье стоки из засоренной канализации залили участок

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Улица Кривозерье свое название оправдала: озера разной формы образовались на частной территории. Участок, где стоит дом № 112Б, залило жидкостью из городской сточной системы. Наталья Николаевна вернулась утром с работы и увидела свое жилье стоящим посреди глубокого водоема. Пробраться можно лишь через соседский участок.

Накануне вечером соседи увидели, как из колодца на огороде Натальи Николаевны полилась вода. Позвонили в горводоканал, ночью бригада ничего сделать не смогла, но уже с утра рабочие промывали сети.

Участок родовой - раньше на нем стояла изба бабушки Натальи Николаевны. В конце 80-х через Кривозерье провели ветку системы канализации от Тепличного до очистных сооружений. Она прошла по территории домов № 112а и соседнего 112Б, где установили один из колодцев. Из него и хлынул поток.

«Коллектор диаметром 500 миллиметров проходит по территории частного домовладения. Ликвидировали данный засор в 13:00, коллектор работает в штатном режиме. Засор - это в основном тряпки в большом количестве», - рассказал технический директор ООО «Горводоканал» Александр Наголюк.

Вода на участке скоро впитается в почву. Задача номер один для жильцов подтопленного дома - осушить и продезинфицировать подвал и здание. Никто знает, какую заразу мог выплеснуть городской коллектор.

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Гость||

Жестяк. Удобрили так удобрили участок

Гость||

Гость писал(a):

Удобрили так удобрили участок
Да..повезло..но сами виноваты что что-там делает коллектор на частной территории?

Гость||

А аромат то будет

Гость||

Гость писал(a):

Гость|15.04.2020 20:38|

А аромат то будет

погодка теплая налаживается должен быть и ароматик

Гость||

Пусть рис сажает !

Гость||

эх дрожжец бы щепоточку

Гость||

Зато можно пердеть сколько хочешь,запах идентичен.

Гость||

КАЛ однозначно спасает от короны,это божья воля мироточение.

Гость||

ржавый кусок говна у ворот почему не утилизирован?

Гость||

Гость писал(a):

Зато можно пердеть сколько хочешь,запах идентичен.
да и дристать тоже,зачем просто пердеть впустую в лужу

Гость||

Щас бы минус 30 а потом +15ток резко,вот это ДА!

Гость||

Гость писал(a):

ржавый кусок говна у ворот почему не утилизирован?
так походу из за него и был засор, еле вытащили это из коллектора, пока не успели утилизировать

Гость||

Гость писал(a):

ачем просто пердеть впустую в лужу
Можно в кучу муки. Так веселее даже.

Гость||

Мамонты.

Гость||

кады подсохнет огород то , там апарышей на рыбалку добывать само то. бизнес замутить можно на ентом.

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Имя: Гость
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