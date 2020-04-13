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Происшествия

Волонтеры рассказали о поисках погибшего под Пензой туриста

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Волонтеры пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» опубликовали отчет о поисках 27-летнего жителя поселка Золотаревка. Его нашли погибшим в ночь на понедельник, 13 апреля.

«Заявка на поиск поступила от дежурной части МВД 12 апреля в 11:35. Сообщалось, что пропал один из туристов в районе Сурского водохранилища», - рассказали добровольцы.

Накануне вечером молодой человек ушел со стоянки, сказав, что направляется домой. Однако около полуночи выяснилось, что турист заблудился. Он сообщил об этом по телефону товарищам, оставшимся в палаточном лагере, и прислал свои GPS-координаты. Они отправились к месту, но не смогли туда добраться и вернулись.

«Погода была не свойственной середине апреля - стеной валил мокрый снег. Деревья трещали и ломались от обилия снега и сильного порывистого ветра. Привычные тропинки в лесу очень быстро сделались труднопроходимыми», - пояснили добровольцы.

Днем 12 апреля на место происшествия выехали сотрудники полиции, спасатели и несколько подготовленных групп «Лизы Алерт». Однако после информации, что пропавшего кто-то подвез в Пензу, работы прекратили. Впоследствии сведения не подтвердились. Было принято решение вернуться в лес.

Всю ночь туриста искали его друзья и волонтеры.

«Толстый слой сырого снега (по колено) существенно замедлял пешие группы. От привычного варианта «шеренга» отказались сразу. Шли колонной, поочередно менялись и «тропили» путь. Средняя скорость составляла 0,4 км/час», - рассказали добровольцы.

В итоге тело нашли к утру - по координатам, которые он прислал (в шести километрах северо-западнее места стоянки).

«Выражаем соболезнования родным и близким. Благодарим всех, кто принял участие в поиске», - подытожили представители «Лизы Алерт».

Ранее старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Евгения Воеводина сообщила, что погибшего обнаружили в палатке. При предварительном осмотре на теле сельчанина не нашли следов, указывающих на насильственную смерть.

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Источник — Фото vk.com/la_penza
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Гость||

Так в палатке или нет?

Гость||

Пить надо меньше туристам

Гость||

Мутно как то все. Прислал координаты,позвонил, сказал что в беде. Его типа пошли искать свои, но т.к. плохая погода-забили и не пошли. Свои реально видели что погода жесть и человек реально может погибнуть. Как можно забить? Бухие чтоли все были?

Гость||

И почему не вызвали спасателей. Оч. мутно все это

Имя: Гость
Комментарий:

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