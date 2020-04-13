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Происшествия

В Пензенском районе завершились поиски пропавшего жителя Золотаревки

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В ночь на понедельник, 13 апреля, в Пензенском районе нашли тело 27-летнего мужчины, объявленного в розыск.

Погибший был жителем поселка Золотаревка. 11 апреля он ушел из дома и не вернулся, а 12-го волонтеры пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» разместили в своей группе соцсети «ВКонтакте» сообщение о его пропаже.

«Тело нашли в лесном массиве в нескольких километрах от Золотаревки», - рассказали порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального УМВД России.

В настоящий момент следователи выясняют причины и обстоятельства гибели сельчанина.

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Гость||

Убили ?

Гость||

просили же в этом году на Стрит не ходить

Гость||

сам?

Гость||

Гость писал(a):

сам?
Ты всё мечтаешь как дурчёк сидишь.

В лесу замёрз, на ночном пикнике.

Гость||

и от холода повесился...

Имя: Гость
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