В Пензенском районе завершились поиски пропавшего жителя Золотаревки

13.04.2020 | 09:30

В ночь на понедельник, 13 апреля, в Пензенском районе нашли тело 27-летнего мужчины, объявленного в розыск.

Погибший был жителем поселка Золотаревка. 11 апреля он ушел из дома и не вернулся, а 12-го волонтеры пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» разместили в своей группе соцсети «ВКонтакте» сообщение о его пропаже.

«Тело нашли в лесном массиве в нескольких километрах от Золотаревки», - рассказали порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального УМВД России.

В настоящий момент следователи выясняют причины и обстоятельства гибели сельчанина.