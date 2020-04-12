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Происшествия

В Пензенской области разыскивают 27-летнего Никиту Антипова

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Волонтеры и родственники просят помочь в поиске 27-летнего жителя поселка Золотаревка Никиты Андреевича Антипова. О мужчине нет никаких известий с 11 апреля.

Сообщение о пропаже Никиты Антипова появилось в группе пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 12 апреля.

Рост пропавшего 167-170 сантиметров, у него нормальное телосложение, короткие темные волосы и карие глаза. В день исчезновения на нем были красная куртка, джинсы, резиновые сапоги и шапка молочного цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Никиты Антипова, просят позвонить по номеру (800) 700-54-52 или 112.

Ранее волонтеры и полиция начали поиски другого жителя Золотаревки, 60-летнего Михаила Качайло. Мужчина ушел из дома около 13:00 7 апреля, и до сих пор о нем нет сведений.

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Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость||

Коронавирус.

Гость||

Вроде как 3 дня должно быть как не появлялся, али СМУ смущают?

Гость||

как говорится снег растаит и найдётся

Гость||

Золотаревка. В Водохранилище утонул?

Имя: Гость
Комментарий:

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