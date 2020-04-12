В Пензенской области разыскивают 27-летнего Никиту Антипова

12.04.2020 | 20:42

Волонтеры и родственники просят помочь в поиске 27-летнего жителя поселка Золотаревка Никиты Андреевича Антипова. О мужчине нет никаких известий с 11 апреля.

Сообщение о пропаже Никиты Антипова появилось в группе пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 12 апреля.

Рост пропавшего 167-170 сантиметров, у него нормальное телосложение, короткие темные волосы и карие глаза. В день исчезновения на нем были красная куртка, джинсы, резиновые сапоги и шапка молочного цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Никиты Антипова, просят позвонить по номеру (800) 700-54-52 или 112.

Ранее волонтеры и полиция начали поиски другого жителя Золотаревки, 60-летнего Михаила Качайло. Мужчина ушел из дома около 13:00 7 апреля, и до сих пор о нем нет сведений.