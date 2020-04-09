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Происшествия | В поселке Золотаревка пропал 60-летний Михаил Качайло

09.04.2020|11:38
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В Пензенской области волонтеры, родственники и полиция разыскивают 60-летнего жителя поселка Золотаревка Михаила Михайловича Качайло. Мужчина ушел из дома около 13:00 во вторник, 7 апреля, и до сих пор о его местонахождении нет информации.

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального УМВД России, заявление о пропаже мужчины поступило от родственников вечером того же дня.

На вид Михаилу Качайло 60 лет, его рост - 170 сантиметров. У него худощавое телосложение, седые короткие волосы, темно-карие глаза.

В день исчезновения на мужчине были черная болоньевая куртка и такого же цвета спортивные штаны с серебристыми вставками, синяя шапка, обувь - резиновые сапоги.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112, 02.

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Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость|09.04.2020 11:44|

Раскачивать пошёл.

Гость|09.04.2020 11:47|

самоизолировался

Гость|09.04.2020 11:48|

Это из серии Михайло, качайло.. Вообщем Цыганайоо

Имя: Гость
Комментарий:

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