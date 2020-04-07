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Происшествия | Пропавшая 23-летняя пензячка нашлась в Волгоградской области

07.04.2020|10:36
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«Найдена, жива», - такая надпись появилась на посте о розыске 23-летней пензячки в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Молодая женщина снимала жилье и работала в Пензе. 10 марта она пришла за зарплатой, выйти в смену должна была 13-го, однако этого не произошло. По словам подруги, она купила билет до Саратова и уехала одна с маленькой дорожной сумкой.

Объявление о розыске девушки было размещено на странице отряда 16 марта. Многие добровольцы высказали желание помочь поисковикам.

3 апреля появилась запись: «Стоп, проверка информации». А днем 6-го числа стало известно, что девушка жива.

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, девушку при содействии волонтеров обнаружили в медицинском учреждении в Волгоградской области. Сейчас выясняются обстоятельства, при которых она туда попала.

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Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость|07.04.2020 10:54|

Немного до Дагестана не доехала

Имя: Гость
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