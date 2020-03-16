16.03.2020 | 17:40

Пензенцев просят оказать помощь в поиске 23-летней Елены Дмитриевой. Сообщение о том, что девушка пропала, в понедельник, 16 марта, появилось в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры отметили, что о местонахождении Елены ничего не известно с 10 марта. Рост пропавшей 168 сантиметров, телосложение среднее. У нее темно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения на девушке были черные джинсы, черные короткие ботинки и серое пальто. С собой она взяла черную сумку.

Как сообщила порталу PenzaInform.ru подруга Елены, пропавшая девушка снимала жилье и работала в Пензе. 10-го числа она пришла за зарплатой, выйти в смену должна была 13 марта.

«Лена 10-го числа купила билет до Саратова. Но в Саратове у нее никого нет. Проверили камеры на вокзале. Уехала одна с маленькой дорожной сумкой. Вещи оставила дома», - рассказала подруга пропавшей.

Она отметила, что Елена никому ничего не говорила. Родственники узнали о ее пропаже от коллег.

«Никогда не было такого, чтоб не выходила на работу без причины. На нее это вовсе непохоже. Она очень ответственная», - добавила женщина.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Елены Дмитриевой, просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

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