Сетевое издание|18+|Четверг|9 апр 2020|11:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  81.28  |  $  74.72

Происшествия | На улице Лермонтова в Пензе обгорел матрас, пострадал человек

07.04.2020|09:19
Печать

В понедельник, 6 апреля, в доме № 3 на улице Лермонтова в Пензе произошел пожар.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного МЧС в 18:45. На место происшествия выехали три спецавтомобиля с девятью пожарными, однако огонь удалось погасить до их прибытия.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, в комнате охраны на первом этаже дома обгорел матрас на площади 2 квадратных метра и входная дверь. Пострадал мужчина 1966 года рождения.

Пренебрежение правилами пожарной безопасности может привести к трагедии. 4 апреля в селе Липовка Лунинского района огонь унес жизни трех человек - женщины и двух мужчин.

Спасатели просят жителей Пензенской области быть осторожными с огнем и электроприборами.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|07.04.2020 09:36|

А что матрас делал на улице?

Гость|07.04.2020 09:57|

Еще раз прочти,но только сосредоточься....В комнате ОХРАНЫ на первом этаже обгорел матрас.......

Гость|07.04.2020 10:57|

Гость писал(a):

Еще раз прочти,но только сосредоточься....В комнате ОХРАНЫ на первом этаже обгорел матрас.......
На улице Лермонтова в Пензе обгорел матрас

Гость|07.04.2020 11:11|

Ну тупи брат,ну так положено.чтобы адрес был у домов которые расположены рядом друг с другом,им присваивают как нумерацию,так и название в честь кого-то,или какого-то события.Дом в котором загорелся матрас числиться под №3,и назван в честь поэта М.Ю.Лермонтова ,нашего кстати земляка (если ты не в курсе).Поэтому и заголовок написан так ---На улице ЛЕРМОНТОВА ......

Гость|07.04.2020 11:31|

Гость писал(a):

нашего кстати земляка (если ты не в курсе)
Есть сомнение, мил человек, что это ты не в курсе. То, что он здесь проводил свое детство у сестры своей бабки, не делает его нашим земляком. Родился-то он в столице! Да и умер под Пятигорском

Гость|07.04.2020 11:31|

просто его пропаривали от клещей этот матрас, хотели шоб было как в италии

Гость|07.04.2020 20:49|

Да нет мил человек это ты не в курсе,и сомнение своими познаниями вызываешь именно ты. М.Ю.Лермонтов родился в Москве это правда,но его мать отвезли в Москву потому.что его бабушка по материнской линии посчитала,что лекари в Москве более квалифицированные.Но воспитывался он до 15 лет в имении бабушки и только на 16 году жизни бабушка отвезла его вновь в Москву на учения.Убит он был и изначально захоронен в Пятигорске,но бабушка перевезла его прах в свое имение и захоронила в склепе рядом с матерью и дедом.Сейчас это бывшее имение бабушки имеет название"Тарханы" и входит в состав Пензенской области,а значит,что М.Ю.Лермонтов все-таки ЗЕМЛЯК...

Гость|07.04.2020 20:50|

Обгорел матрас. Матрасу оказали неотложную помощь?

Гость|07.04.2020 20:52|

Гость писал(a):

А что матрас делал на улице?
Подогрели, обобрали...

Гость|07.04.2020 21:15|

Фотография трёхлетней давности!

Гость|08.04.2020 11:08|

Гость:20:49 плюсую ---молодец!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте