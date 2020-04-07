07.04.2020 | 09:19

В понедельник, 6 апреля, в доме № 3 на улице Лермонтова в Пензе произошел пожар.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного МЧС в 18:45. На место происшествия выехали три спецавтомобиля с девятью пожарными, однако огонь удалось погасить до их прибытия.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, в комнате охраны на первом этаже дома обгорел матрас на площади 2 квадратных метра и входная дверь. Пострадал мужчина 1966 года рождения.

Пренебрежение правилами пожарной безопасности может привести к трагедии. 4 апреля в селе Липовка Лунинского района огонь унес жизни трех человек - женщины и двух мужчин.

Спасатели просят жителей Пензенской области быть осторожными с огнем и электроприборами.

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