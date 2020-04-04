04.04.2020 | 11:32

По факту гибели трех человек при пожаре в селе Липовка Лунинского района возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, около 4:00 в субботу, 4 апреля, в доме на улице Луговой произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилище обнаружены тела троих человек: женщины 1965 года рождения и двух мужчин, 1977 и 1963 года рождения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

При первоначальном осмотре на телах каких-либо повреждений не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

«По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем. С целью установления точной причины возгорания назначена судебная пожарно-техническая экспертиза», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

Специалистам предстоит установить все обстоятельства гибели людей, а также причины и условия, способствовавшие трагедии. Расследование продолжается.

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