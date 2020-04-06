06.04.2020 | 17:23

В понедельник, 6 апреля, в ГИБДД прокомментировали аварию, случившуюся в Башмаковском районе.

В Госавтоинспекции уточнили, что в 12:30 рядом с дорогой, соединяющей села Никульевка и Алексеевка, сотрудники пожарно-спасательного центра в болоте у Центрального пруда обнаружили автомобиль Renault Sandero с трупом внутри.

«По предварительным данным, транспортным средством управлял мужчина 1960 года рождения. Он не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля в водоем. В результате ДТП водитель скончался. Причины его смерти будут установлены после судебно-медицинской экспертизы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Ранее в ГУ «ППСЦ» пояснили, что, по информации ОМВД России по Башмаковскому району, авария случилась 5 апреля, однако эти данные пока неточные.

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