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Происшествия | В Башмаковском районе из водоема вытащили авто с погибшим водителем

06.04.2020|16:18
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В воскресенье, 5 апреля, в селе Никульевка Башмаковского района случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого легковой автомобиль вылетел с проезжей части и оказался в водоеме.

Машина затонула, находившийся в салоне водитель самостоятельно выбраться не смог и погиб.

6 апреля на место прибыли сотрудники областного пожарно-спасательного центра. После поисковых работ они нашли транспортное средство и с помощью автокрана подняли его на поверхность.

Тело погибшего мужчины вызволили из автомобиля и передали правоохранителям, уточнили в ГУ «ППСЦ».

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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