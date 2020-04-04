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Происшествия | В Пензе «Ока» перевернулась после столкновения с «Вестой»

04.04.2020|11:17
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Вечером в пятницу, 3 апреля, в Пензе случилось ДТП с участием двух легковых автомобилей. Фото с места аварии опубликовал очевидец в социальной сети «ВКонтакте».

«Памятник Победы. Время 23:48», - подписал он свой снимок.

На фотографии запечатлены две машины, у одной из которых после столкновения распахнулся багажник, а вторая - «Ока» - от удара перевернулась на крышу.

«В 23:20 у дома № 103а на улице Луначарского столкнулись «Лада-Веста» под управлением 32-летнего мужчины и ВАЗ-11130, которым управлял 34-летний водитель», - рассказали порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Водитель перевернувшейся «Оки» получил телесные повреждения. Бригада прибывших на место ДТП медиков оказала ему помощь и отпустила.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|04.04.2020 11:44|

Сказали же дома сидеть. Штрафы выписать обоим.

Гость|04.04.2020 12:00|

Бешеная табуретка и тазик с бантиком члены клуба любителей летней резины?

Имя: Гость
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