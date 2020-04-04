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Происшествия | В Лунинском районе в пожаре погибли три человека

04.04.2020|09:51
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Пожар, случившийся в Лунинском районе ранним утром субботы, 4 апреля, унес жизни трех человек.

Сигнал о возгорании в селе Липовка поступил на пульт дежурного в 4:52. На тушение огня прибыли семь человек личного состава на двух спецавтомобилях.

Огонь уничтожил срубовый дом площадью 40 квадратных метров и дощатый сарай. Пожарные обнаружили тела трех погибших - женщины 1965 года рождения и двух мужчин, 1963 и 1977 годов рождения.

«На месте работают дознаватели и сотрудники испытательной пожарной лаборатории. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Это не первый смертельный пожар, произошедший в последнее время. В ночь на 25 марта в Нижнем Ломове при пожаре погибли семь человек: три девочки (две - 2012-го и одна - 2008 года рождения) и четверо взрослых (две женщины, 1982 и 1985 годов рождения, и двое мужчин, 1982 и 1983 годов рождения).

Также 25 марта в селе Явлейка Кузнецкого района огонь унес жизнь женщины 1939 года рождения.

Спасатели призывают жителей области быть предельно бдительными и соблюдать требования пожарной безопасности. А если возгорания избежать не удалось, необходимо незамедлительно звонить по номеру 101 с мобильного телефона.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|04.04.2020 10:18|

Не верю, сейчас все от коронавируса погибают.

Гость|04.04.2020 10:25|

Сразу минус три. И тишина. А померли бы от корововируса, пошло бы нытьё из всех утюгов.

Гость|04.04.2020 10:38|

Запретить использование огня и электроприборов! Всем самоизолироваться от поддерживающих горение предметов на расстояние не менее 100 метров!

Имя: Гость
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