В среду, 1 апреля, в селе Кижеватово Бессоновского района пожар уничтожил жилой дом. ЧП случилось поздним вечером.
Сообщение о том, что на улице Кавказ горит срубовый дом, спасатели получили в 22:26. Площадь, охваченная огнем, составила 64 квадратных метра. С пламенем боролись семь пожарных, прибывших на двух спецмашинах.
В ЧП никто не пострадал, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
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