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Происшествия | В Бессоновском районе пожар уничтожил жилой дом

02.04.2020|10:24
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В среду, 1 апреля, в селе Кижеватово Бессоновского района пожар уничтожил жилой дом. ЧП случилось поздним вечером.

Сообщение о том, что на улице Кавказ горит срубовый дом, спасатели получили в 22:26. Площадь, охваченная огнем, составила 64 квадратных метра. С пламенем боролись семь пожарных, прибывших на двух спецмашинах.

В ЧП никто не пострадал, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

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Источник — фото Яны Александровой, vk.com/penza_live
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Гость|02.04.2020 10:41|

Фигасе шуточки

Гость|02.04.2020 10:45|

Что часто стали гореть дома в Бессоновка-Грабово???

Гость|02.04.2020 11:27|

Кижеватово в другой стороне, не где Бессоновка-Грабово.

Гость|02.04.2020 11:33|

Очень жалко людей потерявших кров!Здоровья,терпения всем!

Имя: Гость
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