29.03.2020 | 17:37

С возгоранием на заводе древесностружечных плит в рабочем поселке Чаадаевка Городищенского района Пензенской области не один час сражались пять десятков огнеборцев, было привлечено 15 единиц техники.

«На данный момент происходит горение внутри здания, а также частично на кровле. Для тушения пожара привлечен пожарный поезд из города Пензы. Ведутся работы по тушению и проливке конструкций», - сообщил зам. начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС ранним воскресным утром. Несмотря на выходной день, в производственном помещении вовсю кипела работа.

Сотрудники предприятия успели вовремя покинуть здание. Жертв и пострадавших нет. Выгорела кровля одноэтажного строения на площади 1 000 кв. метров.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

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