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Происшествия | Девять сотрудников МЧС выезжали в Засечное из-за забытой на плите пищи

26.03.2020|08:37
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В ночь с 25 на 26 марта в селе Засечном Пензенской области произошел инцидент, потребовавший привлечения пожарных и полиции. Сигнал поступил на пульт дежурного в 23:15.

«На улице Светлой, 3, произошло задымление при приготовлении пищи без последующего горения. На место выезжали 3 единицы специальной техники и 9 человек личного состава», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фотографии с места задымления появились в группе «Подслушано Спутник | Пенза». На кадрах запечатлена автовышка с лестницей, поднятой до уровня девятого этажа. В комментариях один из пользователей рассказал, что случилось.

«Соседка картошку на плите разогревала и уснула пьяная! Дым к нам пошел, мы этажом выше живем!» - написал интернет-пользователь.

Другой житель микрорайона сообщил, что после того, как пожарные покинули место происшествия, к дому прибыла полицейская «Газель».

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Источник — фото vk.com/sputnik_penza
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Гость|26.03.2020 08:48|

Ну хоть мусор не выбрасывают под окна как в заводском районе. А то с деревень понаехали где в колею от трактора привыкли гадить.

Гость|26.03.2020 09:07|

Заголовок шедевральный.мордовский,так сказать...

Гость|26.03.2020 09:56|

Да у них там часть. Жрачку забыли на плите, все за пивом рванули, дуралеи. Дежурного одного трезвого надо всегда оставлять

Гость|26.03.2020 10:07|

Хорошо когда есть такие неравнодушные соседи!

Имя: Гость
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