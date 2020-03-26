В ночь с 25 на 26 марта в селе Засечном Пензенской области произошел инцидент, потребовавший привлечения пожарных и полиции. Сигнал поступил на пульт дежурного в 23:15.
«На улице Светлой, 3, произошло задымление при приготовлении пищи без последующего горения. На место выезжали 3 единицы специальной техники и 9 человек личного состава», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Фотографии с места задымления появились в группе «Подслушано Спутник | Пенза». На кадрах запечатлена автовышка с лестницей, поднятой до уровня девятого этажа. В комментариях один из пользователей рассказал, что случилось.
«Соседка картошку на плите разогревала и уснула пьяная! Дым к нам пошел, мы этажом выше живем!» - написал интернет-пользователь.
Другой житель микрорайона сообщил, что после того, как пожарные покинули место происшествия, к дому прибыла полицейская «Газель».
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Ну хоть мусор не выбрасывают под окна как в заводском районе. А то с деревень понаехали где в колею от трактора привыкли гадить.