22.03.2020 | 14:04

Кто-то объявил охоту на семью пенсионеров. Жительница Пензы и ее родные стали мишенью. Неизвестные обстреливают окна квартиры на шестом этаже.

Впервые это произошло в январе 2019-го. Пензячка решила, что с крыши многоэтажки что-то упало. Муж заменил стекло. Год спустя стало ясно - не камни с кровли летят на балкон. 12 января примерно в 16:00 женщина услышала звон, пуля снова пробила стекло. 21-го атака возобновилась после шести вечера.

«Муж выглядывал вниз, чтобы посмотреть, откуда стреляют. Стекло когда разбилось, он присел. Его обсыпало этим стеклом, в пух разлетелось в тот раз стекло. Он присел, окно прикрыл и оттуда вышел, с балкона. В это время разбили окно, в которое он смотрел. Если бы он там просидел на секунду или две больше, он бы получил», - рассказала горожанка.

Полицейские подняли несколько пуль, составили протокол. Но 28 января выстрелы прозвучали снова, причем в тот момент, когда пензячка вышла на балкон.

«Это было очень часто, не так, как раньше, а друг за другом. Удары были очень сильные. В результате разлетелись три верхних окна», - описала атаку пенсионерка.

И следующий месяц семья женщины провела под обстрелом. Пострадавшие не могут предположить, кто на них охотится. Пенсионеры не имеют кредитов, живут небогато, ни с кем не ссорятся.

Полицейские тоже зашли в тупик и отказали в возбуждении уголовного дела.

Охотник на свободе, мотив его действий неизвестен, при таком раскладе жертвой может стать кто угодно.

Журналисты 11 канала направили запрос в УМВД по Пензенской области и ждут официального комментария.

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