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Происшествия | Из-за аварии на трассе М5 в Пензе образовался серьезный затор

20.03.2020|12:29
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В пятницу, 20 марта, на трассе М5 в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, из-за которого образовался автомобильный затор.

«ДТП. Перекресток М5 и Одесской. Время 12:00», - сообщил в социальной сети «ВКонтакте» очевидец последствий инцидента.

Судя по выложенным им фотографиям, столкнулись «Лада-Гранта» и большегруз марки DAF. Легковой автомобиль получил механические повреждения передней части. Машины заняли одну из двух полос.

Официальных данных о наличии или отсутствии пострадавших пока нет.

«От ДТП страдает в сто раз больше людей, чем от коронавируса», - констатировал один из пользователей, комментируя аварию.

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Источник — фото Александра Строкова, Дениса Владимировича, vk.com/sova_penza
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Гость|20.03.2020 13:43|

Жигули эти под колёсами крутятся, крутятся...!!!

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