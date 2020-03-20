В пятницу, 20 марта, на трассе М5 в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, из-за которого образовался автомобильный затор.
«ДТП. Перекресток М5 и Одесской. Время 12:00», - сообщил в социальной сети «ВКонтакте» очевидец последствий инцидента.
Судя по выложенным им фотографиям, столкнулись «Лада-Гранта» и большегруз марки DAF. Легковой автомобиль получил механические повреждения передней части. Машины заняли одну из двух полос.
Официальных данных о наличии или отсутствии пострадавших пока нет.
«От ДТП страдает в сто раз больше людей, чем от коронавируса», - констатировал один из пользователей, комментируя аварию.
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Жигули эти под колёсами крутятся, крутятся...!!!