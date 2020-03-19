Сетевое издание|18+|Четверг|19 мар 2020|16:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
  87.70  |  $  81.56

Происшествия | В селе Кондоль пропал немой 59-летний мужчина

19.03.2020|14:46
Печать

Волонтеры и родственники разыскивают 59-летнего жителя села Кондоль Пензенского района Александра Николаевича Комарова. О местонахождении мужчины ничего не известно с 14 марта.

Сообщение о пропавшем появилось в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в четверг, 19-го числа.

Рост мужчины 167 сантиметров, телосложение худощавое. У него русые волосы, серо-голубые глаза, усы. В день исчезновения на сельчанине были черная куртка, темно-синие спортивные штаны, темно-синяя футболка, кофта, черные ботинки и шапка того же цвета.

По словам волонтеров, пропавший немой и нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об Александре Комарове, просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото vk.com/la_penza
0
0
0
0
 
Гость|19.03.2020 15:26|

Однажды немой поймал золотую рыбку. И с тех пор у него есть корова и лыжные палки.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте