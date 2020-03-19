19.03.2020 | 14:46

Волонтеры и родственники разыскивают 59-летнего жителя села Кондоль Пензенского района Александра Николаевича Комарова. О местонахождении мужчины ничего не известно с 14 марта.

Сообщение о пропавшем появилось в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в четверг, 19-го числа.

Рост мужчины 167 сантиметров, телосложение худощавое. У него русые волосы, серо-голубые глаза, усы. В день исчезновения на сельчанине были черная куртка, темно-синие спортивные штаны, темно-синяя футболка, кофта, черные ботинки и шапка того же цвета.

По словам волонтеров, пропавший немой и нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об Александре Комарове, просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

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