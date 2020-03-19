19.03.2020 | 15:18

Сильный ветер гонит пламя по полям - в Бессоновском районе горит сухая трава. Количество таких пожаров в связи с установившейся погодой увеличивается.

В самой Бессоновке накануне вечером вспыхнули надворные постройки на улице Центральной.

«К месту пожара были направлены 6 единиц техники и 21 человек личного состава. Пожарные грамотно и оперативно сработали. Благодаря правильно выбранному решающему направлению тушения пожара не допустили распространения огня на жилые дома», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Ветром пламя сносило в правую сторону, как раз на соседнее домовладение.

Площадь пожара составила 230 квадратных метров. Причины ЧП предстоит выяснить дознавателям. Сами же погорельцы разбирают завалы.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.