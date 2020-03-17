17.03.2020 | 11:32

В Пензе за первые недели марта зарегистрировано уже четыре ДТП с участием детей. Во всех несовершеннолетние получили травмы.

В связи с весенними каникулами, которые в школах областного центра начались 17 марта, Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости снижать скорость перед пешеходными переходами, в зоне действия знака «Дети» и проявлять внимание при движении в жилых зонах и по дворовым территориям.

За январь - февраль 2020 года в Пензе случилось 15 аварий, в которых пострадали 18 детей. Из них 9 ДТП - с участием юных пешеходов, в остальных несовершеннолетние были пассажирами.

Основная доля дорожно-транспортных происшествий, в которых юные пешеходы получили травмы, случилась во дворах домов. Три инцидента зарегистрированы в зоне нерегулируемых переходов.

«Уважаемые родители, необходимо ежедневно напоминать детям о правилах безопасного поведения на улицах, дорогах, в жилых зонах и разъяснить особенности перехода проезжей части, сигналы светофоров», - обратились к пензенцам в Госавтоинспекции.

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