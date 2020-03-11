11.03.2020 | 08:19

В интернете появилась запись видеорегистратора, на которой запечатлен момент ДТП с участием легкового автомобиля Kia Rio и двух пешеходов. Инцидент произошел вечером во вторник, 10 марта, в районе остановки «Магазин «Океан» на проспекте Победы.

Один из очевидцев выложил ролик в городской группе в соцсети «ВКонтакте».

«Таксист сбил двух девушек», - описал он произошедшее.

На кадрах запечатлены две девушки, перебегавшие дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Они не успели добраться до тротуара, когда загорелся красный сигнал светофора.

В это время в сторону монумента «Самолет» с приличной скоростью двигался легковой автомобиль. Он проехал светофор сразу, как только загорелся зеленый сигнал. Увидев девушек, водитель затормозил.

В результате одну из них не задело, она упала на проезжую часть. Вторая могла получить незначительные телесные повреждения.

В комментариях пензенцы осудили действия всех участников ДТП.

«Блин, чем думают то. Никакого инстинкта самосохранения», - поделился мнением о девушках один из интернет-пользователей.

«Если не успеваешь, стой и жди зеленый!» - посоветовал пешеходам другой.

«Они наступили на проезжую часть, когда уже зеленый был, по правилам их надо пропускать, пока не перейдут», - ответил третий.

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