Сетевое издание|18+|Среда|11 мар 2020|09:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Дождь |
  84.45  |  $  74.25

Происшествия | В Пензе на видео попало ДТП с перебегавшими дорогу девушками

11.03.2020|08:19
Печать

В интернете появилась запись видеорегистратора, на которой запечатлен момент ДТП с участием легкового автомобиля Kia Rio и двух пешеходов. Инцидент произошел вечером во вторник, 10 марта, в районе остановки «Магазин «Океан» на проспекте Победы.

Один из очевидцев выложил ролик в городской группе в соцсети «ВКонтакте».

«Таксист сбил двух девушек», - описал он произошедшее.

На кадрах запечатлены две девушки, перебегавшие дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Они не успели добраться до тротуара, когда загорелся красный сигнал светофора.

В это время в сторону монумента «Самолет» с приличной скоростью двигался легковой автомобиль. Он проехал светофор сразу, как только загорелся зеленый сигнал. Увидев девушек, водитель затормозил.

В результате одну из них не задело, она упала на проезжую часть. Вторая могла получить незначительные телесные повреждения.

В комментариях пензенцы осудили действия всех участников ДТП.

«Блин, чем думают то. Никакого инстинкта самосохранения», - поделился мнением о девушках один из интернет-пользователей.

«Если не успеваешь, стой и жди зеленый!» - посоветовал пешеходам другой.

«Они наступили на проезжую часть, когда уже зеленый был, по правилам их надо пропускать, пока не перейдут», - ответил третий.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — видео vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость|11.03.2020 08:25|

Они уже были на проезжей части и водитель обязан был их пропустить.

Гость|11.03.2020 08:35|

В таксисты как и в чоп берут конченных отморозков, чему удивляться

Гость|11.03.2020 08:37|

А мне понравилось.

Гость|11.03.2020 08:37|

Тупые!!! Видят, что скоро красный зажгется и все равно побежали.теперь таксиста замотают таскать. Подождали бы пару минут, невредимы были. Я не таксист, я водитель. Стараюсь быть взаимовежливым с пешеходами. Но то, что многие бросаются под колеса, наблюдаю часто.

Гость|11.03.2020 08:41|

Они бежали на зелёный, он ехал на зелёный?

Гость|11.03.2020 08:47|

Лишить прав этого чудака и одной бедой на дороге будет меньше

Гость|11.03.2020 08:49|

Видно, что они бежали быстро, водитель просто не мог их заметить. Представители поколения ЕГЭ, причем худшие.

Гость|11.03.2020 08:51|

Причем видно, что машины уже двигались, значит для авто зелёный загорелся, соответственно для этих неразумных красный был.

Гость|11.03.2020 08:55|

Оборзели совсем водители!Сажать нужно на большие срока!Если девушки не успели перебежать и их сбили,что говорить о пожилых людях и стариках?Водитель обязан пропустить и соблюдать скоростной режим!

Гость|11.03.2020 08:55|

На видео сигналы обоих светофоров видно, таксист - чудило.

Гость|11.03.2020 08:59|

И машины на красный поехали???

Гость|11.03.2020 09:01|

У таксиста своя вина. У егэшниц своя. Легко отделались. Проставиться таксисту должны за беспокойство

Гость|11.03.2020 09:03|

Налицо нарушение п.13.8 ПДД РФ

Гость|11.03.2020 09:11|

Гость писал(a):

Налицо нарушение п.13.8 ПДД РФ
Абсолютно верно.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте