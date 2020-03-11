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Происшествия | В ДТП с мотоциклом на ул. Калинина пострадали два юноши

11.03.2020|18:20
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В среду, 11 марта, в Пензе случилось ДТП с участием мотоцикла. Инцидент произошел после 17:30 в районе торгового центра «Рассвет» на улице Калинина.

Фотографии с места аварии очевидцы опубликовали в одной из городских групп в соцсети «Вконтакте». Судя по снимкам, двухколесный транспорт столкнулся с грузовой «Газелью».

«Движение затруднено. Время 17:34», - написал очевидец.

К месту аварии прибыли сотрудники скорой помощи (в том числе реанимационная бригада) и ГИБДД.

«По предварительным данным, в 17:35 на ул. Калинина, 113, произошло столкновение автомобиля «Газель» под управлением мужчины 1980 года рождения и мотоцикла Suzuki под управлением юноши 2002 года рождения», - сообщили ИА «ПензаИнформ» представители ведомства.

В результате мотоциклист и его ровесник-пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 18:20, движение на указанном участке Калинина все еще затруднено.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|11.03.2020 18:25|

С открытием сезона!

Гость|11.03.2020 18:25|

Ребята,это не Монако,это не Ницца,это Пензаааа!,ну поймите вы это,и будьте здоровы...

Гость|11.03.2020 18:30|

penzainform.ru писал(a):

мальчика 2002 года рождения
Сколько лет мальчику?

Гость|11.03.2020 18:36|

рано сезон хрусты открыли.

Хрустов по осени считают.

не грусти, похрусти!

Гость|11.03.2020 18:39|

Раньше переломался,раньше опять коня рсидоаеш двухколесного

Гость|11.03.2020 18:44|

Они там постоянно гоняют , мотоциклисты.

Имя: Гость
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