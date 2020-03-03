03.03.2020 | 10:33

В ночь на понедельник, 2 марта, в Пензе сотрудники Росгвардии задержали человека, находившегося в розыске.

Во втором часу экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил ориентировку на мужчину, подозреваемого в нанесении телесных повреждений гражданину.

По оперативной информации, предполагаемый злоумышленник передвигался по городу на автомобиле Mazda СХ5. Через несколько минут патрульные заметили похожую по описанию машину на улице Измайлова и остановили ее.

За рулем находилась женщина, а рядом с ней сидел пассажир. Правоохранители связались с дежурным и убедились, что именно он объявлен в розыск.

«Бойцы задержали гражданина и доставили для дальнейшего разбирательства в УМВД России по городу Пензе», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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