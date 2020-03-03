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Происшествия | При пожаре в Спасском районе погибла 79-летняя женщина

03.03.2020|20:53
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В Пензенской области выясняют обстоятельства смерти 79-летней женщины, тело которой было обнаружено после пожара в селе Новозубово Спасского района.

Возгорание в доме на улице Центральной произошло утром в понедельник, 2 марта. После тушения в жилой комнате нашли тело хозяйки.

По имеющейся информации, женщина проживала одна.

«При первоначальном осмотре на погибшей каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Следователь устанавливает все обстоятельства гибели женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Источник — фото СУ СК РФ По Пензенской области
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