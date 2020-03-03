03.03.2020 | 16:06

В понедельник, 2 марта, в Пензе, на внутриквартальной дороге возле школы № 58, произошло ДТП, в котором пострадала престарелая женщина.

По предварительным данным, в 17:00 напротив дома № 18 на улице Ворошилова 31-летний водитель автомобиля Mazda сбил 80-летнюю горожанку.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, пенсионерку госпитализировали с травмами. В обстоятельствах инцидента разбираются специалисты.

Через несколько часов в этом же районе случилось еще одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход. 3 марта в 5:45 у дома № 9 на улице Коммунистической 61-летний мужчина на Renault Logan сбил 53-летнего пензенца. Пострадавшего также госпитализировали.

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