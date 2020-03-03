Сетевое издание|18+|Вторник|3 мар 2020|16:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  74.11  |  $  66.63

Происшествия | Автомобилист сбил 80-летнюю пенсионерку в жилом квартале Пензы

03.03.2020|16:06
Печать

В понедельник, 2 марта, в Пензе, на внутриквартальной дороге возле школы № 58, произошло ДТП, в котором пострадала престарелая женщина.

По предварительным данным, в 17:00 напротив дома № 18 на улице Ворошилова 31-летний водитель автомобиля Mazda сбил 80-летнюю горожанку.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, пенсионерку госпитализировали с травмами. В обстоятельствах инцидента разбираются специалисты.

Через несколько часов в этом же районе случилось еще одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход. 3 марта в 5:45 у дома № 9 на улице Коммунистической 61-летний мужчина на Renault Logan сбил 53-летнего пензенца. Пострадавшего также госпитализировали.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте