03.03.2020 | 10:01

Ранним утром во вторник, 3 марта, в Пензе сбили пешехода.

Фото с места происшествия появилось в группе социальной сети «ВКонтакте». На нем видно, что ЧП случилось в зоне действия пешеходного перехода, рядом стоят автомобили ДПС и оперативно-следственной группы, работают сотрудники ДПС.

«Ул. Коммунистическая. Сбили пешехода, водитель скрылся», - написал автор поста.

Однако, как пояснили в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД, личность водителя установлена. Им оказался 61-летний мужчина, управлявший автомобилем Renault Logan.

«В 5:45 у дома № 9 на улице Коммунистической он допустил наезд на 53-летнего мужчину. Пешеход госпитализирован, проводится проверка», - рассказали в ведомстве.

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