28.02.2020 | 13:50

В четверг, 27 февраля, под рабочим поселком Лунино произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.

По предварительным данным, в 18:05 на выезде из райцентра в сторону села Сытинка 18-летний молодой человек, управлявший автомобилем ВАЗ-2115, наехал на 49-летнюю женщину.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в больницу с травмами различной степени тяжести.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

В тот же день в Городищенском районе ВАЗ-2110, которым управлял 16-летний подросток, столкнулся с ВАЗ-2114. Один человек из «четырнадцатой» был госпитализирован, двое отпущены после оказания медицинской помощи. Кто находился за рулем данного автомобиля, пока не установлено.

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