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Происшествия | В Лунинском районе 18-летний водитель ВАЗа сбил женщину

28.02.2020|13:50
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В четверг, 27 февраля, под рабочим поселком Лунино произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.

По предварительным данным, в 18:05 на выезде из райцентра в сторону села Сытинка 18-летний молодой человек, управлявший автомобилем ВАЗ-2115, наехал на 49-летнюю женщину.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в больницу с травмами различной степени тяжести.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

В тот же день в Городищенском районе ВАЗ-2110, которым управлял 16-летний подросток, столкнулся с ВАЗ-2114. Один человек из «четырнадцатой» был госпитализирован, двое отпущены после оказания медицинской помощи. Кто находился за рулем данного автомобиля, пока не установлено.

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Гость|28.02.2020 15:12|

на все воля божья

Гость|28.02.2020 15:42|

Крестного хода давно не было.

Гость|28.02.2020 15:52|

penzainform.ru писал(a):

ВАЗ-2115
Запрещать нужно повсеместно сей тазобрак ! Одни беды! Они чего сегодня ошалели? Массовое умопомрачение? Или тотально брк начал выходить из строя ?

penzainform.ru писал(a):

18-летний молодой человек,
А права выдавать нужно после 22 лет с высшим образованием !

Гость|28.02.2020 16:41|

#Запрещать нужно повсеместно сей тазобрак ! Одни беды! Они чего сегодня ошалели? Массовое умопомрачение? Или тотально брк начал выходить из строя ?# Дурочка пишет.

Гость|28.02.2020 17:10|

Медленнее надо ездить. Пора в городах вводить ограничение в 40 км/час. И порог превышения 0 (нуль!). Культуры вождения нет, машин много. Спасет только снижение скорости.

Гость|28.02.2020 17:15|

Гость писал(a):

Запрещать нужно повсеместно сей тазобрак ! Одни беды!
И не говори, кума. Прям сегодня и зачнём запрещать, не пущать и т.д. и т.п. Всё для тебя болезного.

Гость|28.02.2020 17:18|

Гость писал(a):

Медленнее надо ездить. Пора в городах вводить ограничение в 40 км/час. И порог превышения 0 (нуль!). Культуры вождения нет, машин много. Спасет только снижение скорости.
И крестный ход.

Гость|28.02.2020 18:31|

"водитель ВАЗа" звучит как "зараженный сифилисом", слух аж режет

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