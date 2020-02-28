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Происшествия | В Городищенском районе машиной, попавшей в ДТП, управлял подросток

28.02.2020|11:44
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В четверг, 27 февраля, в Городищенском районе произошло нестандартное ДТП. О нем рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В 20:50 на 8-м километре дороги Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань столкнулись ВАЗ-2114 и ВАЗ-2110. За рулем «десятки» находился 16-летний подросток. Водитель «четырнадцатой» пока не установлен.

Приехавшие на место происшествия медики оказали помощь на месте двум мужчинам, 47 и 50 лет, находившимся в салоне. Третьего, 46-летнего, бригада доставила в больницу, где врачи приняли решение о его госпитализации.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют, кто управлял «четырнадцатой» - один из троих мужчин, находившихся в салоне, или кто-то четвертый, скрывшийся с места ДТП.

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Гость|28.02.2020 12:25|

Я с 13 лет за рулем и чё?В деревне это нормально.

Гость|28.02.2020 12:25|

В школу ездил на батином москвиче.

Гость|28.02.2020 13:43|

Гость писал(a):

Гость|28.02.2020 12:25|

Я с 13 лет за рулем и чё?В деревне это нормально.

говорят, у вас там и с козой сношаться в порядке вещей

Имя: Гость
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