28.02.2020 | 11:44

В четверг, 27 февраля, в Городищенском районе произошло нестандартное ДТП. О нем рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В 20:50 на 8-м километре дороги Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань столкнулись ВАЗ-2114 и ВАЗ-2110. За рулем «десятки» находился 16-летний подросток. Водитель «четырнадцатой» пока не установлен.

Приехавшие на место происшествия медики оказали помощь на месте двум мужчинам, 47 и 50 лет, находившимся в салоне. Третьего, 46-летнего, бригада доставила в больницу, где врачи приняли решение о его госпитализации.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют, кто управлял «четырнадцатой» - один из троих мужчин, находившихся в салоне, или кто-то четвертый, скрывшийся с места ДТП.

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