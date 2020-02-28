28.02.2020 | 19:18

В отделении пропаганды регионального управления ГИБДД рассказали подробности передвижения нетрезвого водителя «Лады-Гранты» по Пензе. Инцидент произошел днем в пятницу, 28 февраля.

По предварительным данным, около 15:05 на улице Водопьянова 38-летний мужчина, управлявший «Грантой», въехал в стоявший автомобиль Kia Rio и скрылся с места ДТП.

Примерно в 15:10 произошел следующий наезд - на этот раз на ВАЗ-2107. Авария случилась у дома № 10 на улице Маршала Крылова. От толчка «семерка» въехала в «Ладу-Калину». Водитель «Гранты» вновь не остановился и устремился дальше.

Около 15:40 у дома № 39 на улице Лермонтова нарушителя задержал наряд ДПС. Стражи порядка обратили внимание на признаки алкогольного опьянения у человека за рулем. Результат освидетельствования подтвердил их предположение.

«В отношении водителя составлены административные материалы за вождение транспортного средства в состоянии опьянения и за оставление двух мест ДТП. Транспортное средство задержано и помещено на специализированную стоянку», - завершили рассказ в Госавтоинспекции.