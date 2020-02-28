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Происшествия | В ГИБДД рассказали обо всех ДТП с участием пьяного водителя в Пензе

28.02.2020|19:18
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В отделении пропаганды регионального управления ГИБДД рассказали подробности передвижения нетрезвого водителя «Лады-Гранты» по Пензе. Инцидент произошел днем в пятницу, 28 февраля.

По предварительным данным, около 15:05 на улице Водопьянова 38-летний мужчина, управлявший «Грантой», въехал в стоявший автомобиль Kia Rio и скрылся с места ДТП.

Примерно в 15:10 произошел следующий наезд - на этот раз на ВАЗ-2107. Авария случилась у дома № 10 на улице Маршала Крылова. От толчка «семерка» въехала в «Ладу-Калину». Водитель «Гранты» вновь не остановился и устремился дальше.

Около 15:40 у дома № 39 на улице Лермонтова нарушителя задержал наряд ДПС. Стражи порядка обратили внимание на признаки алкогольного опьянения у человека за рулем. Результат освидетельствования подтвердил их предположение.

«В отношении водителя составлены административные материалы за вождение транспортного средства в состоянии опьянения и за оставление двух мест ДТП. Транспортное средство задержано и помещено на специализированную стоянку», - завершили рассказ в Госавтоинспекции.

Источник — фото Влада Яшина, vk.com/sova_penza
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Гость|28.02.2020 20:05|

"Я больше так не буду! Бес попутал, первый раз, помилуйте" - кричал он. Суд у нас гуманный же, условочка. А через полгода сбивает мать с ребёнком насмерть. Один и тот же сюжет. Это как с зэками, которые выходят с "исправительного" учреждения и убивают вскоре.

Гость|28.02.2020 20:28|

Запрещать нужно тазобраки ! Весна! это же сколько же дураков и алкашей сейчас по весне по средствам сего хлама по головной болезни вытолкает этот хлам на дороги ?

Гость|28.02.2020 20:35|

Психиатрическая экспертиза всем алкашам и "гонщегам" поможет исправить ситуацию.

Гость|28.02.2020 22:45|

Мусоровоз едет в Бастилию,чтобы из Васи сделать Василия!!

Имя: Гость
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