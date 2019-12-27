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Происшествия | BMW, Lexus и Ford пострадали при пожаре на улице Калинина

27.12.2019|09:47
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Сильный пожар произошел на Южной Поляне в Пензе в ночь с 26 на 27 декабря.

Сообщение о возгорании на улице Калинина поступило в ГУ МЧС России по Пензенской области в 3:13. К месту ЧП выехали девять сотрудников ведомства и два спецавтомобиля.

В результате пожара ущерб был нанесен трем транспортным средствам: полностью сгорела машина BMW, обгорели бампер у Lexus, а также бампер, капот и левая фара у Ford.

«Проводится проверка», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Очевидец опубликовал фотографии с места пожара в одной из пензенских групп соцсети «ВКонтакте». На них видно, как машина полыхает открытым огнем.

«Сгорела полностью за считанные минуты», - поделился автор снимков.

Другой свидетель происшествия, проживающий в расположенном рядом доме, уточнил, что около трех часов ночи проснулся из-за сигналящих на улице Калинина машин. По его словам, автомобилисты, проезжавшие мимо, таким способом пытались разбудить дом и привлечь внимание владельцев припаркованных транспортных средств.

«Рядом с загоревшимися стояла еще Toyota Land Cruiser, но ее хозяин успел выбежать и переставить машину. Все происходило очень быстро, раздавались хлопки, похожие на взрывы. Говорят, что BMW и Lexus принадлежат мужу и жене», - рассказал мужчина.

Источник — фото vk.com/penza_live
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Гость|27.12.2019 10:07|

стритрейсеры

Гость|27.12.2019 10:07|

penzainform.ru писал(a):

полностью сгорела машина BMW,
Кто то перешел дорогу в неположенном месте?

Гость|27.12.2019 10:27|

все проблемы из-за баб

Гость|27.12.2019 10:32|

срочно нужен крестный ход!

Гость|27.12.2019 10:42|

Гость писал(a):

все проблемы из-за баб
Золотые слова

Гость|27.12.2019 10:52|

Похоже стояли на тротуаре.

Имя: Гость
Комментарий:

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