27.12.2019 | 09:47

Сильный пожар произошел на Южной Поляне в Пензе в ночь с 26 на 27 декабря.

Сообщение о возгорании на улице Калинина поступило в ГУ МЧС России по Пензенской области в 3:13. К месту ЧП выехали девять сотрудников ведомства и два спецавтомобиля.

В результате пожара ущерб был нанесен трем транспортным средствам: полностью сгорела машина BMW, обгорели бампер у Lexus, а также бампер, капот и левая фара у Ford.

«Проводится проверка», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Очевидец опубликовал фотографии с места пожара в одной из пензенских групп соцсети «ВКонтакте». На них видно, как машина полыхает открытым огнем.

«Сгорела полностью за считанные минуты», - поделился автор снимков.

Другой свидетель происшествия, проживающий в расположенном рядом доме, уточнил, что около трех часов ночи проснулся из-за сигналящих на улице Калинина машин. По его словам, автомобилисты, проезжавшие мимо, таким способом пытались разбудить дом и привлечь внимание владельцев припаркованных транспортных средств.

«Рядом с загоревшимися стояла еще Toyota Land Cruiser, но ее хозяин успел выбежать и переставить машину. Все происходило очень быстро, раздавались хлопки, похожие на взрывы. Говорят, что BMW и Lexus принадлежат мужу и жене», - рассказал мужчина.