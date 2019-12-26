42-летний работник Земетчинского сахарного завода получил серьезную травму на производстве.
Мужчина работает помощником машиниста железнодорожного цеха завода. ЧП произошло ночью в воскресенье, 22 декабря. Вместе с машинистом они передвигались на подвижном составе, состоявшем из четырех вагонов и паровоза.
«Стоя на металлической площадке четвертого вагона, мужчина потерял равновесие и упал. Колеса зерновоза наехали на его руку, причинив травму, расценивающуюся как тяжкий вред здоровью», - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда. Расследование уголовного дела продолжается.
С тех пор паровоз стоит на приколе у автовокзала в Пензе ! Как памятник несуществующей охране труда !