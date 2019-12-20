20.12.2019 | 09:16

Бдительные жители Пензы помогли сотрудникам правоохранительных органов задержать нетрезвого водителя. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 15 декабря, в микрорайоне Арбеково.

Выезжая из двора на своем ВАЗ-2112, мужчина задел две машины, а потом выехал на проспект Строителей и на большой скорости направился в сторону магазина «Космос-Сити». У дворца спорта «Буртасы» он попытался совершить маневр, но не справился с управлением. Легковушку развернуло.

Очевидцы событий позвонили в полицию с просьбой задержать нарушителя. Сигнал был передан экипажу вневедомственной охраны Росгвардии.

«Заявленное транспортное средство на момент прибытия стражей порядка уже было остановлено. Бдительные автомобилисты, проезжающие мимо, заметили грубые нарушения правил дорожного движения со стороны данного гражданина и перекрыли ему дорогу, не позволив продолжить путь», - рассказали в пресс-службе пензенского управления Росгвардии.

Оказалось, за рулем ВАЗа находился 47-летний мужчина в состоянии опьянения. Его задержали и передали для разбирательства сотрудникам ГИБДД.