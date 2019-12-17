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Происшествия | В Пензенском районе спасатели достали из колодца тело мужчины

17.12.2019|10:26
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Днем в понедельник, 16 декабря, на Главной улице в поселке Кривозеровка Пензенского района полиция обнаружила труп.

Тело мужчины находилось в помещении насосной станции, в колодце, заполненном водой. Чтобы его извлечь, потребовалась помощь сотрудников пожарно-спасательного центра.

«Сообщение от оперативного дежурного поступило в 15:05. Спасатели в костюмах химической защиты спустились в помещение станции и с помощью багра извлекли тело мужчины на поверхность и передали его представителям правоохранительных органов», - рассказали в Пензенском пожарно-спасательном центре.

Как сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Евгения Воеводина, умерший – мужчина 1969 года рождения без определенного места жительства. На его теле не было обнаружено телесных повреждений, указывающих на насильственную смерть. В настоящее время следователи проводят проверку.

Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость|17.12.2019 10:49|

Питьевой колодец?

Гость|17.12.2019 10:50|

Как говорят попы:на всё воля божья.

Гость|17.12.2019 11:34|

продуха на насосной станции были открыты?

Имя: Гость
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