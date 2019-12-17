17.12.2019 | 10:26

Днем в понедельник, 16 декабря, на Главной улице в поселке Кривозеровка Пензенского района полиция обнаружила труп.

Тело мужчины находилось в помещении насосной станции, в колодце, заполненном водой. Чтобы его извлечь, потребовалась помощь сотрудников пожарно-спасательного центра.

«Сообщение от оперативного дежурного поступило в 15:05. Спасатели в костюмах химической защиты спустились в помещение станции и с помощью багра извлекли тело мужчины на поверхность и передали его представителям правоохранительных органов», - рассказали в Пензенском пожарно-спасательном центре.

Как сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Евгения Воеводина, умерший – мужчина 1969 года рождения без определенного места жительства. На его теле не было обнаружено телесных повреждений, указывающих на насильственную смерть. В настоящее время следователи проводят проверку.