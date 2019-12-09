09.12.2019 | 09:36

Два серьезных пожара произошло в Городищенском районе Пензенской области в субботу, 7 декабря.

В 11:22 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании на улице Маяковского в Средней Елюзани. На место ЧП выехали три единицы техники, семь сотрудников регионального ГУ МЧС.

«В результате пожара выгорела кухня и прихожая на площади 15 кв. м», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

В 15:04 ЧП случилось в соседней Верхней Елюзани, на Кооперативной улице. Туда выехали четыре единицы техники и восемь пожарных.

Несмотря на их усилия, в кирпичном доме сгорела и обрушилась кровля на площади около 100 кв. м.

В соцсети «ВКонтакте» появился видеоролик, сделанный во время пожара, и фотографии его последствий. На записи видно, как дом горит открытым огнем. Среди местных жителей объявлен сбор средств и вещей для погорельцев.

«Представьте, каково это, оказаться в самом начале зимы без места жительства. Очень нужна и важна любая помощь. За информацией по оказанию помощи можете обратиться в администрацию Верхнеелюзанского сельсовета. Село Верхняя Елюзань, ул. Южная, 41, тел. (841-58) 3-70-10», - сообщается в группе «Подслушано Городищенский район|ПГР 58» в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, причиной обоих пожаров стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.