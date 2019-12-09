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Происшествия | На трассе М5 в Нижнеломовском районе опрокинулся минивэн с 7 пассажирами

09.12.2019|16:43
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В воскресенье, 8 декабря, на трассе М5 в Нижнеломовском районе опрокинулся минивэн. Восемь человек получили травмы.

ДТП случилось в 2:55 на 534-м километре дороги. Автомобиль Toyota Sienna под управлением 29-летнего мужчины въехал в дорожное ограждение, оказался в кювете и опрокинулся.

Водитель и семь его пассажиров (четверо мужчин 45, 43, 38 и 24 лет, а также три женщины 59, 49, 38 лет) получили травмы. Медики госпитализировали их.

«По факту случившегося проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

13 сентября 8 человек пострадали в аварии, которая произошла на трассе в Мокшанском районе. Микроавтобус Toyota Alphard с 25-летним мужчиной за рулем сбил лося, съехал в кювет и опрокинулся. Животное погибло на месте, пассажиров и водителя медики доставили в больницу.

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Гость|09.12.2019 16:55|

вздрогнул

Гость|09.12.2019 16:57|

Ещё не вечер. Ждём следующего сообщения.

Гость|09.12.2019 17:00|

Что-то давненько мы не не слышали тазоненавистников и тазофобов. На основе последних сообщений что запрещать будем? Когда? Для кого?

Гость|09.12.2019 17:02|

Это не которые на крыше возят много груза?

Имя: Гость
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