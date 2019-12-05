05.12.2019 | 14:29

В региональном УГИБДД прокомментировали аварию, которая случилась в областном центре утром в четверг, 5 декабря, на улице Суворова.

По предварительным данным, в 6:40 44-летний водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и наехал на столб рядом с троллейбусным депо.

Фото и видео иномарки, которую буквально расплющило о световую опору, появились в соцсети «ВКонтакте». Из-за удара водитель оказался зажат.

Бригаде скорой удалось освободить его. Также на место инцидента прибыли спасатели, которые ликвидировали вторичные поражающие факторы при ДТП, рассказали в Пензенском пожарно-спасательном центре.

«В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», - добавили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.